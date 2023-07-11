В детских садах под Оренбургом массово отравились дети

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Полина Долгова
Полина Долгова 61 0

Ситуация находится на контроле губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

В детских садах под Оренбургом массово отравились дети

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev

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Родители воспитанников сразу нескольких детских садов в городе Орск пожаловались на рвоту у детей. Подобные сообщения в службу «скорой помощи» начали поступать сегодня после 20:00 часов вечера (18:00 по московскому времени). Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Оренбургской области.

Сотрудники «скорой», педиатры городской детской больницы и инфекционисты осматривают детей. Сообщается, что вся медицинская служба города усилена — приготовлены койки для их возможной госпитализации.

Министр здравоохранения региона уже Татьяна Савинова выехала в Орск вместе со специалистами областной инфекционной больницы. В ближайшее время состоится оперативный медицинский штаб по анализу ситуации.

«Всем детям оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. Ситуация находится на контроле губернатора Оренбургской области Дениса Паслера», — написали в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Екатеринбурге годовалый ребенок выпал из окна, пока его пьяные родители спали.

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