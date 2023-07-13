В Амурской области в детском саду отравились 17 детей

Массовое отравление детей зафиксировано в Амурской области. Симптомы были выявлены у 17 малышей — все они воспитанники одного детского сада, что расположен в поселке городского типа Прогресс. Об этом сообщает Telegram-канале пресс-службы УФССП по региону.

Отмечается, что в этом дошкольном учреждении специалисты Роспотребнадзора выявили различные нарушения: отсутствие необходимых чистящих средств, москитных сеток, несоблюдение требований к дезинфекции игрушек и другие.

Работа детсада была приостановлена судебными приставами на два месяца.

Несколькими днями ранее массовое отравление детей было зафиксировано и в городе Орск в Оренбургской области. Все они являлись воспитанниками разных детских садов. По последним данным, всего за медицинской помощью обратились 47 детей, 13 из них были госпитализированы.

Как писал 5-tv.ru, по предварительной версии, дошкольники отравились йогуртом, который поставлялся с предприятия в детские сады города.