В Амурской области в детском саду отравились 17 детей
Дошкольное учреждение закрыто судебными приставами на два месяца. Что стало причиной?
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков
Массовое отравление детей зафиксировано в Амурской области. Симптомы были выявлены у 17 малышей — все они воспитанники одного детского сада, что расположен в поселке городского типа Прогресс. Об этом сообщает Telegram-канале пресс-службы УФССП по региону.
Отмечается, что в этом дошкольном учреждении специалисты Роспотребнадзора выявили различные нарушения: отсутствие необходимых чистящих средств, москитных сеток, несоблюдение требований к дезинфекции игрушек и другие.
Работа детсада была приостановлена судебными приставами на два месяца.
Несколькими днями ранее массовое отравление детей было зафиксировано и в городе Орск в Оренбургской области. Все они являлись воспитанниками разных детских садов. По последним данным, всего за медицинской помощью обратились 47 детей, 13 из них были госпитализированы.
Как писал 5-tv.ru, по предварительной версии, дошкольники отравились йогуртом, который поставлялся с предприятия в детские сады города.
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