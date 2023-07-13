В Амурской области в детском саду отравились 17 детей

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 27 0

Дошкольное учреждение закрыто судебными приставами на два месяца. Что стало причиной?

В Амурской области в детском саду отравились 17 детей

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Массовые отравления в России

Массовое отравление детей зафиксировано в Амурской области. Симптомы были выявлены у 17 малышей — все они воспитанники одного детского сада, что расположен в поселке городского типа Прогресс. Об этом сообщает Telegram-канале пресс-службы УФССП по региону.

Отмечается, что в этом дошкольном учреждении специалисты Роспотребнадзора выявили различные нарушения: отсутствие необходимых чистящих средств, москитных сеток, несоблюдение требований к дезинфекции игрушек и другие.

Работа детсада была приостановлена судебными приставами на два месяца.

Несколькими днями ранее массовое отравление детей было зафиксировано и в городе Орск в Оренбургской области. Все они являлись воспитанниками разных детских садов. По последним данным, всего за медицинской помощью обратились 47 детей, 13 из них были госпитализированы.

Как писал 5-tv.ru, по предварительной версии, дошкольники отравились йогуртом, который поставлялся с предприятия в детские сады города.

В Амурской области в детском саду отравились 17 детей

1/2

Фото: Telegram / УФССП России по Удмуртской Республике / r28_ufssp

2/2

Фото: Фото: Telegram / УФССП России по Удмуртской Республике / r28_ufssp

Тема:
Массовые отравления в России
12 июл
Названа предварительная причина массового отравления детей в Оренбургской области
12 июл
Роспотребнадзор ищет причину массового отравления детей в Оренбургской области
12 июл
В Орске 13 детей госпитализированы после массового отравления
7 июл
«Из закуски — пачка печенья»: новые подробности в деле об отравлении алкоголем под Первоуральском
7 июл
В Хакасии выявили семь случаев острой кишечной инфекции у детей и тренеров школы «Тея»
7 июл
Десять детей госпитализировали на Урале после распития алкоголя
6 июл
Число госпитализированных с отравлением шаурмой в кафе в Магнитогорске достигло 25 человек
4 июл
В Забайкалье число отравившихся медвежьим мясом выросло до 11 человек
3 июл
В Забайкалье мясом медведя отравились 13 человек
30 июн
В одном из ресторанов Петербурга произошло массовое отравление
+12° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
90.63
0.13 99.89
0.21
Очищаем разум от волнений: китайский совет дня на четверг, 13 июля

Последние новости

4:17
Суд взыскал с семьи актера Баталова 900 тысяч рублей в пользу Дрожжиной и Цивина
4:01
Собор 12 апостолов: почему 13 июля обмениваются крашеными желтыми яйцами
4:00
В Амурской области в детском саду отравились 17 детей
3:39
Елисейский дворец получил письмо с человеческим пальцем
3:20
«Я с вами!» — Костомаров завел Telegram-канал и обратился к поклонникам
3:15
Очищаем разум от волнений: китайский совет дня на четверг, 13 июля

Сейчас читают

Дворец по виду и цене: как выглядит могила убитой раком Веры Глаголевой
В Перми утонул 20-летний актер Семен Осокин-Портной
«Панический страх и все трясется»: почему Крайнова боится выходить на сцену
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео