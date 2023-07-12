Названа предварительная причина массового отравления детей в Оренбургской области
Предварительно, причиной массового отравления детей в Орске стал йогурт с местного молокозавода
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Konstantin Kokoshkin
Пострадали десятки детей, 13 дошкольников находятся в больнице.
Роспотребнадзор Оренбургской области в ходе проверки выявил предварительную причину массового отравления детей.
Как стало известно 5-tv.ru, в настоящий момент проводится проверка одного из молокозаводов города Орск. Кроме сотрудников Роспотребназора на месте работает прокуратура. С предприятия изымают документы и продукцию.
По предварительной версии, дошкольки отравились йогуртом, который поставлялся с предприятия в детские сады города.
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