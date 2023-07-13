Тела еще двоих человек обнаружили в подтопленном Туапсе

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 104 0

Таким образом, количество погибших в результате разгула стихии увеличилось до четырех.

Тела еще двоих человек обнаружили в подтопленном Туапсе

Фото: © РИА Новости / Олег Смеречинский

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Погода

В подтопленном Туапсинском районе обнаружили тела еще двоих погибших. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

В ведомстве уточнили, что были обнаружены тела мужчин, личность одного не установлена. При этом вторым оказался 58-летний житель региона, который был найден мертвым в своей машине. Таким образом, количество погибших в результате разгула стихии увеличилось до четырех.

Между тем еще продолжаются поиски 23-летней девушки и 15-летнего подростка.

В минувшую ночь сильный ливень смыл один из частных домов в поселке Тюменский в реку Казачья щель, впадающую в Черное море. В тот момент в доме находились трое: 23 и 19-летние девушки, а также 15-летний подросток. Потоком воды смыло в море и машину местного жителя, он находился внутри салона авто в этот момент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что появились новые кадры с места, где жилой дом с семьей и детьми унесло в море в Туапсе.

Тема:
Погода
13 июл
Остался кухонный гарнитур: очевидец рассказал об унесенном в море домике в Туапсе
13 июл
Смыло вместе с домом: тела двоих пропавших при подтоплениях обнаружены на Кубани
13 июл
В Индии 15 российских туристов оказались заблокированы в горах из-за наводнений
13 июл
В Туапсе возбудили уголовное дело после пропажи четырех жителей из-за разгула стихии
13 июл
Режим повышенной готовности введен в Анапе из-за надвигающегося циклона
12 июл
Улицы превратились в реки: как выглядит Туапсинский район Кубани после мощного ливня
12 июл
Число пропавших без вести при подтоплениях на Кубани выросло до четырех человек
12 июл
Три человека числятся пропавшими без вести при подтоплениях в Туапсинском районе
12 июл
Туристы из России оказались заблокированы в горах Индии
12 июл
МЧС: аномальная жара может согнуть рельсы в четырех федеральных округах России
+16° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
90.63
0.13 99.89
0.21
Очищаем разум от волнений: китайский совет дня на четверг, 13 июля

Последние новости

16:49
«Три секунды»: как Байден принял решение о вступлении Финляндии в НАТО
16:46
Смогли остановиться: кто из женщин российского шоу-бизнеса поборол алкоголизм
16:42
Поблагодарил НАТО 47 раз: Зеленский отреагировал на замечание Уоллеса
16:36
«Очень много блеска»: что модно носить в 2023-м из трендов нулевых
16:35
Суд арестовал обвиняемого в убийстве замглавы отдела по мобилизационной работе в Краснодаре
16:31
Ректором РАНХиГС назначен Алексей Комиссаров

Сейчас читают

Исполнитель хита «Здравствуй, чужая милая» Солодуха победил алкоголизм
Актер Иван Краско экстренно госпитализирован в реанимацию Петербурга
«Из меня можно веревки вить»: как Сергей Сафронов воспитывает детей
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео