Тела еще двоих человек обнаружили в подтопленном Туапсе
Таким образом, количество погибших в результате разгула стихии увеличилось до четырех.
Фото: © РИА Новости / Олег Смеречинский
В подтопленном Туапсинском районе обнаружили тела еще двоих погибших. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.
В ведомстве уточнили, что были обнаружены тела мужчин, личность одного не установлена. При этом вторым оказался 58-летний житель региона, который был найден мертвым в своей машине. Таким образом, количество погибших в результате разгула стихии увеличилось до четырех.
Между тем еще продолжаются поиски 23-летней девушки и 15-летнего подростка.
В минувшую ночь сильный ливень смыл один из частных домов в поселке Тюменский в реку Казачья щель, впадающую в Черное море. В тот момент в доме находились трое: 23 и 19-летние девушки, а также 15-летний подросток. Потоком воды смыло в море и машину местного жителя, он находился внутри салона авто в этот момент.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что появились новые кадры с места, где жилой дом с семьей и детьми унесло в море в Туапсе.
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