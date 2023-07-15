NYT сообщила о потере до 20% вооружений ВСУ за две недели наступления

Американское издание удручает, что в числе уничтоженной техники были западные танки и бронетранспортеры.

В первые две недели так называемого контрнаступления украинская армия потеряла до 20% вооружения в боестолкновениях с российскими силами. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на американских и европейских чиновников.

Газета отмечает, что в числе уничтоженной техники были западные танки и бронетранспортеры. В дальнейшем уровень потерь ВСУ снизился до 10% в силу того, что контрнаступление замедлилось. Кроме того, Киев сменил тактику, якобы сосредоточившись на «изматывании» войск РФ.

Издание также цитирует украинского военного, который, по его словам, снял с беспилотника полдюжины сгоревших западных бронемашин, попавших под удар российской артиллерии.

Военный эксперт Константин Сивков в комментарии 5-tv.ru ранее заявил, что новая тактика ВСУ на запорожском направлении не принесет им успеха. По его словам, попытки боевиков малыми группами на утренней заре пробить российскую оборону продиктованы боязнью новых больших потерь. Это чисто американская тактика, которая в данном случае будет бессмысленна. ВСУ наивно полагают, что при такой тактике российские бойцы не успеют наносить удары, однако это не так, поскольку у боевиков нет возможности спрятаться от разведки ВС РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поставки техники ВСУ в скором времени могут сильно осложниться из-за забастовки работников на объекте британского Минобороны.