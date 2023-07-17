Пробка у Крымского моста со стороны Краснодара сократилась до трех километров

Пробка у Крымского моста со стороны Краснодарского края России сократилась в данный момент уже до трех километров. Об этом сообщили утром 17 июля в оперативном штабе. 5-tv.ru делится кадрами с места событий.

«По информации администрации Темрюкского района, пробка на подъезде к Крымскому мосту значительно сократилась. В настоящий момент она около трех километров», — такая запись опубликована в Telegram-канале оперативного штаба.

Федор Бабенков — глава Темрюкского района Краснодарского края также предупреждает о приостановлении работы паромной переправы между Крымом и Кубанью. Для передвижения гражданам РФ настоятельно рекомендуется пользоваться альтернативным автодорожным маршрутом через новые регионы России.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в результате ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края на Крымском мосту остановлено движение. По словам Главы Республики Крым Сергея Аксенова, все экстренные службы и правоохранительные органы работают на месте