Остановлено движение на Крымском мосту

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 100 0

На месте работают правоохранительные органы и экстренные службы.

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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На Крымском мосту остановлено движение в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края из-за чрезвычайного происшествия. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале утром 17 июля.

В данный момент на месте работают все ответственные службы, а также правоохранительные органы. Аксенов проговорил с министром транспорта РФ Виталием Савельевым, принимаются все необходимые меры для восстановления ситуации. 

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