Два человека погибли в результате ЧП на Крымском мосту

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 870 0

Трагедия произошла рано утром 17 июля. На месте работают оперативные службы.

Два человека погибли в результате ЧП на Крымском мосту

Фото: 5-tv.ru

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Два человека погибли в результате ЧП на Крымском мосту. Еще один — несовершеннолетняя девочка — пострадала. Эту информацию подтвердили в Минздраве Краснодарского края.

В оперативном штабе отметили, что сейчас медики готовят санитарную авиацию, чтобы доставить ребенка в лечебное учреждение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трагедия на Крымском мосту произошла рано утром. Очевидцы сообщали о сильном взрыве и перевернутой машине. Изначально предполагалось, что в результате ЧП может быть повреждена опора моста со стороны Краснодарского края. Однако позднее эти данные опровергли.

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Ожидается, что железнодорожное сообщение будет возобновлено в ближайшие часы. Вместе с тем водителей на авто глава Республики Крым Сергей Аксенов попросил выбирать альтернативные маршруты или вообще отказаться от поездки по Крымскому мосту.

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