Движение поездов после ЧП на Крымском мосту возобновлено

В регионе принимаются все меры, чтобы ввести составы в привычный график осуществления перевозок.
Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС
Движение поездов после происшествия на Крымском мосту возобновлено. Об этом сообщается в Telegram-канале Минтранса России.
Отмечается, что принимаются все меры для возобновления обычного графика движения.
«Первый поезд № 178 „Симферополь — Москва“, отправившийся со станции Керчь Южная — Новый парк в 08:34, проследовал по Крымскому мосту», — говорится в сообщении.
Также власти сообщили о возобновлении автобусного движения из Крыма.
О чрезвычайном происшествии на Крымском мосту утром в понедельник, 17 июля, сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, произошло повреждение в районе 145-й опоры, из-за чего движение по мосту полностью закрыли. Также местных жителей и туристов попросили не приближаться к территории, где произошло ЧП.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры последствий ЧП на Крымском мосту.
- 17 июл
- С девочкой, пострадавшей на Крымском мосту, работают психологи: подробности
- 17 июл
- В СКР заявили о причастности украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту
- 17 июл
- «Все признаки»: Захарова назвала причастных к атаке на Крымский мост
- 17 июл
- НАК: Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата
- 17 июл
- Уголовное дело возбудили после теракта на Крымском мосту
- 17 июл
- В НАК заявили, что на Крымский мост совершена террористическая атака
- 17 июл
- Туристам готовы безвозмездно продлевать проживание в Крыму после ЧП на мосту
- 17 июл
- Российские артиллеристы уничтожили «опорники» ВСУ на белогоровском направлении
- 17 июл
- Спикер Госсовета Крыма обвинил киевский режим в ЧП на Крымском мосту
- 17 июл
- Разрушена дорога и две жизни: кадры последствий ЧП на Крымском мосту
Читайте также
77%
-0.06 101.20
0.52
Нашли ошибку?