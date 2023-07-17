Разрушена дорога и две жизни: кадры последствий ЧП на Крымском мосту
Фотографии последствий ЧП на Крымском мосту
Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; ВКонтакте / Алексей Виноградов / alexeyvinogradov76; 5-tv.ru
В результате инцидента погибли двое мирных граждан, а движение по мосту закрыли из-за повреждений.
Появились кадры последствий ЧП на Крымском мосту, произошедшей ранним утром 17 июля. На кадрах видно, что от инцидента пострадало в основном дорожное полотно на 146-й км трассы А-290 «Новороссийск — Керчь». Разрушены несколько пролетов, уровень ущерба оценивают специалисты.
В результате происшествия есть погибшие — семейная пара из Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил их гибель. Также пострадала несовершеннолетняя девочка, которую удалось доставить в больницу.
О чрезвычайном происшествии на Крымском мосту сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, произошло повреждение в районе 145-й опоры, из-за чего движение по мосту полностью закрыли. Также местных жителей и туристов попросили не приближаться к территории, где произошло ЧП.
Недавно Украина признала совершение теракта на Крымскому мосту в прошлом году.
Подрыв произошел 8 октября 2022 года: тогда подорвался проезжавший грузовик, в результате чего обрушились два автомобильных пролета и воспламенились семь топливных цистерн проезжавшего поезда. Это привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Погибли четыре человека.
Ранее 5-tv.ru писал, что известно о девочке, пострадавшей в ЧП на Крымском мосту.
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