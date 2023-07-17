В НАК заявили, что на Крымский мост совершена террористическая атака

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 290 0

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В НАК заявили, что на Крымский мост совершена террористическая атака

Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Теракт на Крымском мосту

На Крымский мост совершена террористическая атака, по факту которой возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Там уточнили, что атаку совершил киевский режим с использованием двух беспилотных надводных аппаратов.

«В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста <...>. На месте происшествия работают экстренные службы. Правоохранительными органами проводятся необходимые оперативные и следственные действия», — говорится в сообщении.

О чрезвычайном происшествии на Крымском мосту утром в понедельник, 17 июля, сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, произошло повреждение в районе 145-й опоры, из-за чего движение по мосту полностью закрыли. Местных жителей и туристов попросили не приближаться к территории, где произошло ЧП.

Также известно, что в результате случившегося погибла семейная пара. Вместе с ними в машине находилась их дочь — она выжила, с ней работают психологи и медики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что крымские отельеры готовы пойти на встречу оставшимся в регионе туристам после происшествия на Крымском мосту.

Тема:
Теракт на Крымском мосту
17 июл
С девочкой, пострадавшей на Крымском мосту, работают психологи: подробности
17 июл
В СКР заявили о причастности украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту
17 июл
«Все признаки»: Захарова назвала причастных к атаке на Крымский мост
17 июл
НАК: Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата
17 июл
Уголовное дело возбудили после теракта на Крымском мосту
17 июл
Туристам готовы безвозмездно продлевать проживание в Крыму после ЧП на мосту
17 июл
Российские артиллеристы уничтожили «опорники» ВСУ на белогоровском направлении
17 июл
Спикер Госсовета Крыма обвинил киевский режим в ЧП на Крымском мосту
17 июл
Движение поездов после ЧП на Крымском мосту возобновлено
17 июл
Разрушена дорога и две жизни: кадры последствий ЧП на Крымском мосту
+17° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
90.12
-0.06 101.20
0.52
Подумай дважды: китайский совет дня на понедельник, 17 июля

Последние новости

10:53
С девочкой, пострадавшей на Крымском мосту, работают психологи: подробности
10:48
Под водой скрылись улицы: режим ЧС ввели в Саратовской области из-за ливней
10:37
Грузовые автоперевозки резко подорожали в России
10:29
Моргенштерн* обжаловал штраф за отсутствие маркировки иноагента
10:26
В СКР заявили о причастности украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту
10:22
«Все признаки»: Захарова назвала причастных к атаке на Крымский мост

Сейчас читают

Два человека погибли в результате ЧП на Крымском мосту
Выжила чудом: что известно о девочке, пострадавшей в ЧП на Крымском мосту
Чудесное спасение: в Тихом океане моряк с собакой три месяца дрейфовали на лодке
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео