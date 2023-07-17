Уголовное дело возбудили после теракта на Крымском мосту
В результате трагедии погибли два человека. Еще один получил серьезные травмы.
Фото: Стрингер / ТАСС
Уголовное дело возбудили после теракта на Крымском мосту. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
За ликвидацию последствий инцидента ответственна правительственная комиссия под руководством Марата Хуснуллина.
«Все признаки»: Захарова назвала причастных к атаке на Крымский мост
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры последствий ЧП на Крымском мосту. В этот момент по дороге ехала машина, в которой находилась семья — мама, папа и их общая дочь. Девочке удалось выжить — она попала в больницу с тяжелыми травмами. Родители несовершеннолетней, к сожалению, скончались на месте.
- 17 июл
- С девочкой, пострадавшей на Крымском мосту, работают психологи: подробности
- 17 июл
- В СКР заявили о причастности украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту
- 17 июл
- «Все признаки»: Захарова назвала причастных к атаке на Крымский мост
- 17 июл
- НАК: Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата
- 17 июл
- В НАК заявили, что на Крымский мост совершена террористическая атака
- 17 июл
- Туристам готовы безвозмездно продлевать проживание в Крыму после ЧП на мосту
- 17 июл
- Российские артиллеристы уничтожили «опорники» ВСУ на белогоровском направлении
- 17 июл
- Спикер Госсовета Крыма обвинил киевский режим в ЧП на Крымском мосту
- 17 июл
- Движение поездов после ЧП на Крымском мосту возобновлено
- 17 июл
- Разрушена дорога и две жизни: кадры последствий ЧП на Крымском мосту
Читайте также
77%
-0.06 101.20
0.52
Нашли ошибку?