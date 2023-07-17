«Все признаки»: Захарова назвала причастных к атаке на Крымский мост

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 406 0

Захарова: решения об атаке на Крымский мост принимаются киевским режимом совместно с США

«Все признаки»: Захарова назвала причастных к атаке на Крымский мост

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Тема:
Теракт на Крымском мосту

По ее словам, такие действия явно являются терактом.

Киевский режим сегодня совершил террористическое преступление, атаковав Крымский мост. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, киевский режим в связи с такими действиями имеет «все признаки международной организованной преступной группировки».

«Решения принимаются украинскими официальными лицами и военными при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков. США и Британия осуществляют руководство террористической огосударствленной структурой», — добавила Захарова в своем Telegram-канале.

О чрезвычайном происшествии на Крымском мосту утром в понедельник, 17 июля, сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, произошло повреждение в районе 145-й опоры, из-за чего движение по мосту полностью закрыли. Местных жителей и туристов попросили не приближаться к территории, где произошло ЧП.

Также известно, что в результате случившегося погибла семейная пара. Вместе с ними в машине находилась их дочь — она выжила, с ней работают психологи и медики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что атаку на Крымский мост совершил киевский режим с использованием двух беспилотных надводных аппаратов.

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Теракт на Крымском мосту
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