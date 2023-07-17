«Знаем причину»: Песков прокомментировал теракт на Крымском мосту

Президент уже дал ряд поручений после случившегося.

В Кремле знают о причинах террористического акта на Крымском мосту, а также о том, кто стоит за этими действиями. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, после случившегося Владимир Путин уже дал ряд поручений об организации работы транспорта на Крымском направлении, а также об обеспечении помощи.

«Путин поручил организовать работу по проведению ремонтно-восстановительных работ. Хуснуллин вылетает в регион», — добавил Песков.

При этом он отметил, что власти отдают себе отчет в том, что киевский режим коварен — сегодня «он убил молодую семью, родителей девочки».

О чрезвычайном происшествии на Крымском мосту утром в понедельник, 17 июля, сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, произошло повреждение в районе 145-й опоры, из-за чего движение по мосту полностью закрыли. Местных жителей и туристов попросили не приближаться к территории, где произошло ЧП.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата.