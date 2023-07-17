МИД РФ: продолжение зерновой сделки в условиях откровенного саботажа потеряло смысл

В условиях откровенного саботажа в реализации Стамбульских соглашений продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения зерновой сделки теряет смысл. Об этом заявили в МИД России.

Там уточнили, что полностью инициатива перестанет работать 18 июля.

«Пришло время проявить заявленную солидарность европейским союзникам Киева, которые могут вывозить украинское продовольствие через сухопутные коридоры», — говорится в заявлении.

При этом в МИД подчеркнули, что Россия будет готова рассмотреть восстановление сделки, но только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений.

Россия в понедельник, 17 июля, официально уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки. Затем посольство РФ в Минске передало Киеву соответствующую ноту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что зерновая сделка, по мнению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, вошла в историю.