«Нарушается толерантность»: может ли тяга к сладкому вызвать рак как у Жанны Фриске

Родные умершей восемь лет назад певицы считают, что ее тяжелое онкологическое заболевание усугубила тяга к сладостям.

Чрезмерная любовь к сладкому может стать косвенной причиной развития онкологических заболеваний. Об этом 5-tv.ru заявил уролог, онколог Искандер Абдуллин.

Он пояснил, что употребление деликатесов способно привести к нарушению уровня толерантности к глюкозе и изменению обмена веществ в организме. Это, в свою очередь, провоцирует воспаление, предрасполагающее к онкологическим заболеваниям.

«Если нарушается толерантность к глюкозе и возникает так называемая инсулинорезистентность, то такое состояние характеризуется системным хроническим воспалением, а это уже предрасполагает к различным формам рака. Например, рак почки у людей с нарушением толерантности к глюкозе встречается в два раза чаще, чем у людей, у которых нет таких нарушений», — отметил эксперт.

Абдуллин напомнил, что есть и другие продукты питания, которые могут провоцировать онкологию. Это, например, жареное красное мясо, рафинированные жиры и углеводы в большом количестве, а также фаст-фуд.

«Все это приводит к повышению риска развития рака. Чем больше обработаны продукты всевозможными стабилизаторами, тем выше риск онкологических заболеваний», — заключил специалист.

Отец скончавшейся от рака головного мозга Жанны Фриске Владимир Копылов рассказал, что врачи запрещали его дочери есть сладкое, однако ей трудно было от этого удержаться. Так, однажды ночью тяжелобольная певица съела все сладкое, что было в доме, за что родные накричали на нее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые из Университета Майами заявили об успешном тестировании лекарства против рака предстательной железы.