Безопасный путь: как водителям объехать Крымский мост
Крымский мост можно объехать через Мариуполь и Мелитополь
Фото, видео: Романенко Эрик / ТАСС; 5-tv.ru
Все проверки будут проходить в ускоренном режиме.
Президенту России Владимиру Путину незамедлительно доложили о теракте на Крымском мосту. Он сразу же дал необходимые поручения — открыть альтернативный, безопасный маршрут, помочь тем, кто сейчас в пути.
Водителям советуют ехать через новые регионы — Мариуполь и Мелитополь. Работают три пункта пропуска — Армянск, Джанкой и Перекоп.
Для проезда нужно при себе иметь паспорта, свидетельства о рождении для детей и документы на машину. Все проверки будут проходить в ускоренном режиме.
Движение — круглосуточное. Хотя в некоторых приграничных районах действует комендантский час, его временно отменили, при этом усилив меры безопасности.
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