Безопасный путь: как водителям объехать Крымский мост

Все проверки будут проходить в ускоренном режиме.

Президенту России Владимиру Путину незамедлительно доложили о теракте на Крымском мосту. Он сразу же дал необходимые поручения — открыть альтернативный, безопасный маршрут, помочь тем, кто сейчас в пути.

Водителям советуют ехать через новые регионы — Мариуполь и Мелитополь. Работают три пункта пропуска — Армянск, Джанкой и Перекоп.

Для проезда нужно при себе иметь паспорта, свидетельства о рождении для детей и документы на машину. Все проверки будут проходить в ускоренном режиме.

Движение — круглосуточное. Хотя в некоторых приграничных районах действует комендантский час, его временно отменили, при этом усилив меры безопасности.