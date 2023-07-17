Безопасный путь: как водителям объехать Крымский мост

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Крымский мост можно объехать через Мариуполь и Мелитополь

Фото, видео: Романенко Эрик / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Теракт на Крымском мосту

Все проверки будут проходить в ускоренном режиме.

Президенту России Владимиру Путину незамедлительно доложили о теракте на Крымском мосту. Он сразу же дал необходимые поручения — открыть альтернативный, безопасный маршрут, помочь тем, кто сейчас в пути.

Водителям советуют ехать через новые регионы — Мариуполь и Мелитополь. Работают три пункта пропуска — Армянск, Джанкой и Перекоп.

Для проезда нужно при себе иметь паспорта, свидетельства о рождении для детей и документы на машину. Все проверки будут проходить в ускоренном режиме.

Движение — круглосуточное. Хотя в некоторых приграничных районах действует комендантский час, его временно отменили, при этом усилив меры безопасности.

Тема:
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