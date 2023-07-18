Буланова рассказала, почему предпочитает уколы красоты пластическим операциям

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 14 0

Певица Буланова рассказала о лазерных и инъекционных косметологических процедурах и отказе от пластики

Буланова рассказала, почему предпочитает уколы красоты пластическим операциям

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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Недавно артистка в третий раз вышла замуж — за Валерия Руднева, старше которого на 29 лет. Однако ради супруга знаменитость не готова на радикальное омоложение.

Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова честно рассказала, что обращается к косметологам за уколами красоты. В интервью «Леди mail.ru» 54-летняя певица поделилась секретами ухода за кожей и фигурой. Как известно, у нее два сына 30 и 16 лет, недавно она в третий раз вышла замуж — за 35-летнего предпринимателя Валерия Руднева. Ради сцены и любимого мужчины, в первую очередь для себя, звезда внимательно следит за внешностью.

Буланова отметила, что в кабинете косметолога проходит курсы лазерных и инъекционных процедур. Происходит это не чаще раза в год, так как за уколами следует длительный период реабилитации, а у артистки на это почти никогда нет времени. Приобщить исполнительницу к спорту не смог даже супруг — бывший профессиональный теннисист. Стоит отметить, второй муж певицы Владислав Радимов тоже спортсмен и футбольный тренер.

Вместо изнурительных тренировок Буланова предпочитает диету, которую разработала сама много лет назад. С 90-х годов она привыкла легко завтракать и сытно обедать, полностью отказываясь от ужина и даже перекусов вечером. Так удается оставаться стройной, избегая ненавистных спортзалов. Что же касается пластических операций, на счету звезды пока нет ни одной.

«Я не против, если есть возможность, почему нет? Другой разговор, что я жутко боюсь наркоза. И вообще докторов. Я даже плановые походы к врачу всегда откладываю — не люблю больницы», — сказала артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой была свадьба Татьяны Булановой и Валерия Руднева. Пара потратила на торжество пять миллионов рублей.

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