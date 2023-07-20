Суд отменил взыскание долга по иску «Ералаша» с наследников Грачевского

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 1 298 0

Ситуацию удалось уладить благодаря мировому соглашению.

Суд отменил взыскание долга по иску «Ералаша» с наследников Грачевского

Фото: Кавашкин Борис / ТАСС

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Московский городской суд принял решение об отмене предыдущего решения суда первой инстанции о взыскании четырех миллионов рублей с наследников режиссера Бориса Грачевского.

Создатель и бессменный директор «Ералаша» умер в 2021 году. Так получилось, что он задолжал продюсерскому центру детского киножурнала крупную сумму. А после кончины Грачевского организация подала иск, где ответчиками стали его наследники. Сайту 5-tv.ru удалось выяснить, как все-таки семье режиссера удалось не оплачивать его долги.

Решение суда было принято после того, как наследники Грачевского, «Продюсерский центр Ералаш» и компания ООО «Статус групп» достигли мирового соглашения. Благодаря апелляционной жалобе вдовы режиссера Екатерины Белоцерковской судебная коллегия решила заменить истца с «Продюсерского центра Ералаш» на ООО «Статус групп». Исполнение обязательств по погашению задолженности как раз и легли на плечи новой стороны.

Организация добросовестно выполнила условия и перечислила необходимую сумму по договору займа. Таким образом, стороны достигли мирового соглашения. А орган власти его утвердил, а также отменил решение Мещанского суда Москвы.

Ранее 5-tv.ru писал, что вдова создателя «Ералаша» Грачевского обжаловала решение о взыскании его долгов.

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