Елене Блиновской продлили домашний арест до 26 октября

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 70 0

«Мать всех инфоцыган» проходит фигуранткой по громкому делу о неуплате налогов в особо крупном размере.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Елене Блиновской продлили домашний арест до 26 октября. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из Пресненского суда. «Мать всех инфоцыган» проходит фигуранткой по громкому делу о неуплате налогов в особо крупном размере.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прокуратура заявила иск к Блиновской и ее мужу на 900 миллионов рублей.

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Елена Блиновская является фигурантом громкого дела о неуплате налогов почти на миллиард рублей. Кроме того, ей вменяют отмывание денежных средств. Супруга знаменитости считают пособником в данном деле, а также обвиняемым в легализации преступных денег.

По версии следствия, в период с 2019-го по 2021 год Блиновская «дробила» своих доходы для их занижения, а часть имущества переписала на мужа. Суд арестовал 35 счетов знаменитости и назначил домашний арест, запретив пользоваться интернетом на период следствия. Вся лакшери-жизнь блогера оказалась лишь красивой картинкой.

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