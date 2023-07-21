Прокуратура заявила иск к Блиновской и ее мужу на 900 млн рублей

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 79 0

Блогер находится под домашним арестом до 26 июля. Продлят ли срок?

Прокуратура заявила иск к Блиновской и ее мужу на 900 млн рублей

Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

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Тема:
Задержание Елены Блиновской

Прокуратура Москвы заявила иск на 918 миллионов рублей к блогеру Елене Блиновской. Как стало известно 5-tv.ru, иск предъявлен также к ее супругу.

По мнению следователя, в случае изменении меры пресечения, коей на данный момент является арест, Блиновская может негативно повлиять на расследование: уничтожить доказательства или угрожать свидетелям.

«По делу нужно допросить не менее 20 лиц, продлить сроки ареста на имущество и выполнить иные действия», — отметила следователь в суде.

Блиновская ранее возместила 30 миллионов рублей неуплаченных налогов. Всего она задолжала государству почти миллиард рублей. Свою вину блогер признала. Срок ареста истекает 26 июля.

Елена Блиновская является фигурантом громкого дела о неуплате налогов почти на миллиард рублей. Кроме того, ей вменяют отмывание денежных средств. Супруга знаменитости считают пособником в данном деле, а также обвиняемым в легализации преступных денег.

По версии следствия, в период с 2019-го по 2021 год Блиновская «дробила» своих доходы для их занижения, а часть имущества переписала на мужа. Суд арестовал 35 счетов знаменитости и назначил домашний арест, запретив пользоваться интернетом на период следствия. Вся лакшери-жизнь блогера оказалась лишь красивой картинкой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд Москвы наложил обеспечительные меры на счета, коллекционные монеты и 100 миллионов рублей Блиновской.

Тема:
Задержание Елены Блиновской
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