Один человек погиб после прорыва трубы с кипятком в ТЦ Москвы
Число госпитализированных возросло до пяти. На месте работают экстренные службы.
Фото: 5-tv.ru
Один человек погиб после прорыва трубы с кипятком в ТЦ Москвы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru, знакомый с ситуацией.
Число госпитализированных возросло до пяти. На месте работают экстренные службы.
По имеющимся данным, потерпевшие получили ожоги тела различной степени тяжести. Все оказывают необходимую помощь.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЧП с прорывом трубы с горячей водой произошло в ТЦ «Времена года», расположенном на Кутузовском проспекте. Кроме того, стало известно о трагедии в Луге: там во время праздника обрушился подвесной мост. Есть погибший.
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