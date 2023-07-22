Один человек погиб после прорыва трубы с кипятком в ТЦ Москвы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru, знакомый с ситуацией.

Число госпитализированных возросло до пяти. На месте работают экстренные службы.

По имеющимся данным, потерпевшие получили ожоги тела различной степени тяжести. Все оказывают необходимую помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЧП с прорывом трубы с горячей водой произошло в ТЦ «Времена года», расположенном на Кутузовском проспекте. Кроме того, стало известно о трагедии в Луге: там во время праздника обрушился подвесной мост. Есть погибший.