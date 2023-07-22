Трех человек госпитализировали после прорыва трубы с кипятком в ТЦ Москвы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Отмечалось, что на месте прямо сейчас работают экстренные службы. У потерпевших диагностированы ожоги различной степени.

ЧП произошло в торговом центре «Времена года», расположенном на Кутузовском проспекте.

Ранее 5-tv.ru сообщал о жестком ДТП в Кабардино-Балкарии, где КАМАЗ протаранил рейсовый автобус с людьми.