Трех человек госпитализировали после прорыва трубы с кипятком в ТЦ Москвы

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 457 0

На месте работают экстренные службы.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Прорыв трубы с кипятком в ТЦ Москвы

Трех человек госпитализировали после прорыва трубы с кипятком в ТЦ Москвы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Отмечалось, что на месте прямо сейчас работают экстренные службы. У потерпевших диагностированы ожоги различной степени.

ЧП произошло в торговом центре «Времена года», расположенном на Кутузовском проспекте.

Ранее 5-tv.ru сообщал о жестком ДТП в Кабардино-Балкарии, где КАМАЗ протаранил рейсовый автобус с людьми.

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