Трех человек госпитализировали после прорыва трубы с кипятком в ТЦ Москвы
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На месте работают экстренные службы.
Эксклюзив
Фото, видео: 5-tv.ru
Трех человек госпитализировали после прорыва трубы с кипятком в ТЦ Москвы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Отмечалось, что на месте прямо сейчас работают экстренные службы. У потерпевших диагностированы ожоги различной степени.
ЧП произошло в торговом центре «Времена года», расположенном на Кутузовском проспекте.
Ранее 5-tv.ru сообщал о жестком ДТП в Кабардино-Балкарии, где КАМАЗ протаранил рейсовый автобус с людьми.
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