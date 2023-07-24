Происшествие попало на кадры видеонаблюдения.

Подпорная стена рухнула прямо на припаркованные автомобили на территории промзоны в Кисловодске. Кадры происшествия появились в распоряжении 5-tv.ru.

Площадь обрушения составила 25 квадратных метров. Под завалами оказались четыре автомобиля. При этом никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек погиб и девять получили ранения при обрушении пешеходного моста в городе Луга Ленинградской области. Трагедия произошла во время ежегодного фольклорного праздника «Ольгины берега», который проходил на набережной возле спортивного комплекса.