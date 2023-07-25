«Хороший прогресс»: стала известна сумма, которую ЕС опять отправил Киеву

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 65 0

ЕС выделил Украине очередные 1,5 млрд евро на поддержку страны и ремонт инфраструктуры

«Хороший прогресс»: стала известна сумма, которую ЕС опять отправил Киеву

Фото: www.globallookpress.com / Frank Röder / CHROMORANGE

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Всего Евросоюз пообещал Украине выплатить в этом году 18 миллиардов евро.

Сразу после США Украине выделил пакет военной помощи и Евросоюз. В частности, это очередной транш в размере полутора миллиардов евро. Об этом сообщила в своем Twitter глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня мы заплатили еще полтора миллиона евро, чтобы помочь стране функционировать и ремонтировать инфраструктуру», — заявила Ляйен.

Замглавы ЕК Валдис Домбровскис уточнил, что всего они предоставили Киеву 10,5 миллиардов евро в 2023 году, так как страна делает хороший прогресс: укрепляет верховенство закона, повышает энергетическую эффективность и улучшает инвестиционный климат.

Всего Евросоюз пообещал Украине выплатить в этом году 18 миллиардов евро.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Путин назвал целями армии денацификацию и демилитаризацию Украины, защиту мирного населения ЛНР и ДНР, а также создание условий, гарантирующих безопасность России. В сентябре четыре освобожденных от националистов региона вошли в состав РФ — это ЛНР и ДНР, Запорожская и Херсонская области.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что вошло в новый пакет американской помощи Киеву.

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