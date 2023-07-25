Нанодроны и ракеты: что вошло в новый пакет американской помощи Киеву
AP: США отправят дополнительную военную помощь Украине на 400 миллионов долларов
Фото: www.globallookpress.com / Attila Husejnow
Доставка ожидается в ближайшее время прямо со склада Пентагона.
Американцы снова направляют дополнительную военную помощь Украине на сумму 400 миллионов долларов. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на чиновника.
По его словам, в новый пакет помощи войдут боеприпасы для систем ПВО, а также нанодроны для разведки Black Hornet. Вполне возможно, в «подарочный» пакет также войдут боеприпасы для HIMARS и NASAMS и даже ракеты Stinger и Javelin.
«США также отдадут Киеву гаубичные артиллерийские снаряды и 32 бронетранспортера Stryker, а также оборудование для подрыва, минометы, ракеты Hydra-70 и 28 миллионов патронов для стрелкового оружия», — говорится в сообщении.
Военная спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые уже девять лет находятся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в США назвали эффективное российское оружие против БМП Bradley на Украине.
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