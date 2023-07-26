«Доверяла ему»: пациентка Хайдарова рассказала, как звездный хирург ее изуродовал

Женщина заплатила звездному пластическому хирургу больше миллиона рублей, но результат и отношение врача повергли ее в шок!

Пока пластический хирург Тимур Хайдаров пытается сделать виновной певицу Славу, которая в свое время обращалась к нему и осталась недовольна результатом, в скандале о некачественной работе врача появилась еще одна пострадавшая. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru Доминика Лав во всех подробностях рассказала, как звездный хирург, который уже больше полугода преображает певца Филиппа Киркорова, буквально изуродовал ее тело.

Женщина вспомнила, что к Хайдарову обратилась в 2020 году. В июле того года у нее была назначена пластическая операция по увеличению груди. Для этого Лав приехала в Москву вместе с мужем, сняла номер в гостинице. В день операции приехала в клинику звездного хирурга. Но с момента приезда ее в учреждение все пошло не по плану.

«Пришла на операцию к десяти утра. Просидела в палате семь часов, то есть до пяти вечера. Ко мне никто не заходил, я голодная, не пила, не ела. Я думала, меня утром заберут, нервы были на пределе, я уже хотела отказаться от операции, потому что очень долгое время я просидела одна в палате», — рассказала Лав.

Вечером все же зашел в палату анастезиолог и позвал женщину на операцию, сделав ей премедикацию (Предварительная медикаментозная подготовка больного к общей анестезии и хирургическому вмешательству — Прим. ред.). Дальше пациентка отправилась в кабинет к Хайдарову, чтобы тот сделал перед операцией разметку.

«Я понимаю, что он (Хайдаров — Прим. ред.) не настроен на операцию. Предложила ему перенести операцию. Он сказал, что супер, деньги забери в кассе, потом запишись на другое время. Я в шоке возвращаюсь в палату», — продолжила Лав.

Женщина собралась, забрала деньги из кассы за несостоявшуюся операцию и уехала домой. Она отметила, что за операцию на тот момент отдала один миллион двести тысяч рублей. Поведение хирурга, который в последний момент отказался оперировать, ее, мягко говоря, поразило. Лав еще в тот момент подумала, что не надо больше связываться с врачом. Но спустя три месяца все же решила вновь обратиться к нему. Ведь хирургом восторгались многие российские знаменитости. Отрицательных отзывов не было.

«Еще раз обсудили, что я хотела. Я ему доверяла на 100%, потому что хирург звездный, с многочисленными рекомендациями. Подвоха или ошибки я точно не ожидала», — добавила женщина.

На этот раз операция состоялась, но, проснувшись, Лав заподозрила что-то не то. Хоть она только-только и вышла из наркоза, но начала понимать, что грудь ее больше не стала. Будто все осталось так, как и до операции.

«Медсестер спросила, какой объем имплантов мне поставили. Сказали, вроде 400 миллилитров. Я переспросила, как 400, если у меня стояли 425 миллилитров. Я заплатила миллион двести тысяч. Никто не стал ни вникать, ни звонить и разбираться в ситуации. У меня покатились слезы, я понимала, что слезами горю не поможешь. Позвонила мужу, он был в шоке», — вспомнила она.

Чуть позже Лав смогла узнать, почему ей не поставили больший объем имплантов. Хайдаров пояснил, что она невысокого роста, поэтому объем он определил самостоятельно, как ему хотелось, без согласования с пациенткой. Но это было не единственное потрясение для женщины. Чуть позже она узнала, что Хайдаров поставил ей конусные импланты, которые в России ни один хирург уже не использует.

«Используют анатомические и круглые. У меня предположение одно — где-то у него валялись ненужные конусные импланты размером 400 миллилитров. И он решил поставить их мне», — отметила Лав.

Выписавшись из клиники, Лав была шокирована работой Хайдарова, но все же надеялась, может со временем импланты примут правильную форму. Да и сам звездный хирург убеждал пациенту, что надо подождать. Но время шло, а грудь Лав как была треугольной формы, так и не менялась.

«Был факт, что грудь треугольная и вся кривая. Через год он понял, что ни классно, ни хорошо, он просто опустил глаза. Я не узнала тогда Тимура, я не понимала, в чем проблема. Через год уже можно было все исправить, но он ничего не предложил, ничего не сделал. Сказал, хочешь еще на операцию, иди на ресепшен, запишись», — добавила она.

Вновь обращаться к хирургу для исправления результата Лав не стала. Тем более, что Хайдаров даже не сделал желаемый ей размер. Недавно женщина, узнав о том, что и певица Слава оказалась недовольна результатом работы Хайдарова, решила написать отзыв. Вскоре с ней связалась менеджер клиники звездного хирурга. Предложила урегулировать конфликт, предложив бесплатно какую-либо аппаратную процедуру. Но Лав категорически отказалась принимать что-либо от того, кто изуродовал ее тело.

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