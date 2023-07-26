«Как говорил мой дядя»: Кеннеди-младший призвал к диалогу с Россией

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Кеннеди-младший выступил за налаживание диалога на высоком уровне с Россией

«Как говорил мой дядя»: Кеннеди-младший призвал к диалогу с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Anthony Behar

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Тема:
Выборы президента США 2024 Спецоперация

По его мнению, нужно срочно развивать отношения с Москвой, иначе грядут серьезные проблемы.

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступил за налаживание диалога с Россией. Об это сообщает РИА Новости.

По его словам, в данный момент его страна находится в потенциально экзистенциальной битве с Россией, у которой в разы больше ядерных вооружений, чем у США.

«Мой дядя и Хрущев добились необыкновенной дружбы друг с другом. Мы часто росли с идеей, что мы выиграли войну, Америка победила Гитлера. Мой дядя сказал: нет, это русские выиграли войну», — сказал Кеннеди-младший.

Также он добавил, что никто не вел диалог уже в течение года с президентом России Владимиром Путиным и у Америки сейчас нет отношений с Москвой на высоком уровне. Политик призвал к срочному диалогу и следованию традициям.

До этого Кеннеди-младший заявлял, что Америка напрямую несет ответственность за развитие конфликта между Украиной и Россией. А с помощью лжи своему народу и ввязывания в украинский конфликт США пытаются достичь собственных геополитических интересов.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Кеннеди-младший назвал Украину скотобойней.

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