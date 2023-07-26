Враг не пройдет: российская армия держит в тисках украинских террористов

Эфирная новость 43 0

Позиции неонацистов за секунды разбивают «Ураганы». Что еще происходит на линии соприкосновения?

Фото, видео: © РИА Новости / Вадим Савицкий; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Российские войска прямо сейчас в тисках держат украинскую группировку под Угледаром. Противник снова и снова пытается прорвать линию обороны, но лишь выдает себя — позиции ВСУ точно разбивает РСЗО «Ураган».

Попытки контрнаступления на южнодонецком направлении сорваны. За работой реактивного дивизиона наблюдал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Львове недосчитались гумпомощи из США.

+23° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
90.05
-0.04 99.72
0.03
Когда все валится из рук просто опусти руки: китайский совет дня на среду...

Последние новости

21:54
Несколько минут, и смерть: четырехлетний малыш погиб в аквапарке Ростова
21:53
«Я все переделала. Вынуждены принять меры»: Успенская вступила в «бой» с хирургом Хайдаровым
21:35
Путин проводит рабочую встречу с президентом Египта: главные темы
21:17
Враг не пройдет: российская армия держит в тисках украинских террористов
21:04
Ирландская певица и композитор Шинейд О’Коннор умерла на 57-м году жизни
20:51
ТОП-6 пар знаков зодиака, у которых рождаются гениальные дети

Сейчас читают

Выходка малолетнего сына довела Подольскую до потери сознания
«Золотые» военкомы и 53 сериала для гибнущего народа — слепок с Украины Зеленского
«Зачем ты это сделал?!» — что участники 5sta Family едят после концертов
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео