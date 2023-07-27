Лавров заявил о стремлении России преодолеть стереотипы Запада об Африке

Россия в рамках сотрудничества со странами Африки стремится в том числе преодолеть навязанные Западом стереотипы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Сегодня отношения между Россией и государствами Африки находятся на подъеме, что отвечает коренным интересам обеих сторон. Российско-африканское взаимодействие опирается на принципы равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела», — сказал дипломат в видеообращении к участникам второго Медиафорума руководителей ведущих информационных агентств «Россия — Африка».

СМИ — в первую очередь новостные агентства — укрепляют дружбу, доверие и взаимопонимание между странами, подчеркнул он. На первый план теперь выходят задачи по наращиванию взаимного медийного присутствия.

Одной из целей этого, объяснил Лавров, является преодоление негативных стереотипов, которые навязывает коллективный Запад. При этом российские телеканалы и агентства уже успешно функционируют на африканском континенте.

«Их репортажи, художественные и документальные фильмы неизменно пользуются спросом у многомиллионной аудитории африканцев. В ближайшей перспективе открытие страновых и региональных представительств российских медиа значительно расширится», — спрогнозировал министр.

На Западе до сих пор пытаются очернить образ России и государств Африки, констатирует он. Журналистам, убежден дипломат, под силу сформировать конструктивную информационную повестку на основе фактов и правды.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин заявил о начале бесплатных поставок зерна из России в Африку.