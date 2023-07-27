Лавров заявил о стремлении России преодолеть стереотипы Запада об Африке

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 57 0

Российско-африканское взаимодействие опирается на принципы равноправия и взаимного уважения, подчеркнул дипломат.

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Россия в рамках сотрудничества со странами Африки стремится в том числе преодолеть навязанные Западом стереотипы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Сегодня отношения между Россией и государствами Африки находятся на подъеме, что отвечает коренным интересам обеих сторон. Российско-африканское взаимодействие опирается на принципы равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела», — сказал дипломат в видеообращении к участникам второго Медиафорума руководителей ведущих информационных агентств «Россия — Африка».

СМИ — в первую очередь новостные агентства — укрепляют дружбу, доверие и взаимопонимание между странами, подчеркнул он. На первый план теперь выходят задачи по наращиванию взаимного медийного присутствия.

Одной из целей этого, объяснил Лавров, является преодоление негативных стереотипов, которые навязывает коллективный Запад. При этом российские телеканалы и агентства уже успешно функционируют на африканском континенте.

«Их репортажи, художественные и документальные фильмы неизменно пользуются спросом у многомиллионной аудитории африканцев. В ближайшей перспективе открытие страновых и региональных представительств российских медиа значительно расширится», — спрогнозировал министр.

На Западе до сих пор пытаются очернить образ России и государств Африки, констатирует он. Журналистам, убежден дипломат, под силу сформировать конструктивную информационную повестку на основе фактов и правды.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин заявил о начале бесплатных поставок зерна из России в Африку.

+22° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
90.05
-0.04 99.72
0.03
Делай семь шагов, а на восьмом остановись: китайский совет дня на четверг...

Последние новости

17:26
«Моя очередь бесить вас!»: вслед за Прилучным уехала из России и Муцениеце
17:18
Президент IBA Умар Кремлев раскритиковал МОК за бездействие
17:17
Генпрокуратура РФ подвела итоги первой половины 2023 года
17:15
«Поет как кот, которому отрезали яички»: Лолита про молодых исполнителей
17:04
Политическое событие: как велась подготовка к первому дню саммита «Россия — Африка»
16:49
Люди, числившиеся погибшими при крушении вертолета на Алтае, оказались живы

Сейчас читают

«Алексей не возражает»: Жорин раскрыл детали развода Гуфа и Юлии Королевой
Очевидец рассказал, что стало причиной крушения вертолета на Алтае
«Черная дата»: в Донецке вспоминают детей, погибших от рук ВСУ в Донбассе
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео