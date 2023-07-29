Молодая девушка погибла во время шторма в Сочи

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 12 0

Несмотря на предупреждение об опасности, погибшая на свой страх и риск отправилась купаться в море.

Молодая девушка погибла во время шторма в Сочи

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Во время шторма в Сочи погибла девушка. Соответствующую информацию, появившуюся ранее в соцсетях, подтвердили в Следственном комитете по Краснодарскому краю.

Известно, что погибшей было 19-20 лет. Накануне около шести часов вечера она отправилась купаться в шторм на диком пляже «Красный штурм» и захлебнулась в волнах.

По данным Telegram-канала «ЧП Сочи», звонок по номеру 112 поступил в 18:00, через 20 минут спасатели прибыли на место происшествия, однако спасти девушку не удалось.

Из-за штормового предупреждения все пляжи в Сочи 28 июля были закрыты для купания. Горожан и туристов призвали временно отказаться от отдыха у воды и уведомили об опасности формирования смерчей на море.

Как сообщал 5-tv.ru, мощный шторм с градом обрушился накануне и на Севастополь. В городе затопило частные дома и подъезды, в нескольких районах пропало электричество. На одной из улиц прямо на детскую площадку рухнула бетонная облицовка здания.

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