Американский режиссер Оливер Стоун заявил, что образ президента России Владимира Путина сильно искажен на Западе.

«Он (Путин. При. ред.) не тот монстр, каким его изображает американская пропагандистская машина, и это прискорбная трагедия», — сказал он в эпизоде подкаста Stay Free британского ведущего Рассела Брэнда.

Стоун отметил, что брал интервью у российского лидера в 2017 году для документального фильма, в ходе которого задавал ему вопросы на различные темы. И какой-либо «воинственности» в его ответах не заметил.

Режиссер также подчеркнул, что в свое время президент РФ говорил о политиках США как об «американских партнерах» и был настроен на конструктивное сотрудничество. Однако Вашингтон навстречу не пошел.

В прошлом году Оливер Стоун обвинил США в развязывании конфликта на Украине. Он указал, что жители Донбасса, подвергающиеся с 2014 года обстрелам со стороны ВСУ, покидали свои дома ради безопасности. США же в это время накачивали Киев оружием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как США мешают переговорам России и Украины.