«Мерзость какая. Взрослые люди»: кто и за что продолжает травить дочь Борисовой

Заголовки прессы упрекают телеведущую за увеличение губ 15-летней наследницы, а в сети в обсуждениях лица девочки люди доходят до жутких оскорблений.

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина Аксенова отреагировала на бурные дискуссии относительно ее внешности и увлечения косметологией. Недавно звездная мама разрешила 15-летней наследница увеличить губы с помощью инъекций гиалуроновой кислоты. Шквал обвинений и насмешек обрушился на обеих. В первую очередь потому что подобные процедуры не принято проводить до совершеннолетия.

Борисову назвали безответственной матерью, которая не беспокоится о здоровье своего ребенка. И припомнили высказывание из интервью — якобы она отправит девочку еще и на ринопластику после 18 лет, так как отцовский нос картошкой ее портит. Полина Аксенова в личном блоге ответила всем. И подчеркнула, что не собирается исправлять нос. Школьница добавила, что ее обижают комментарии фолловеров.

«Я с детства привыкла к косметологии, мне ее делал профессиональный врач-косметолог, гиалуроновый гель самостоятельно рассасывается и полностью исчезает через какое-то время, поэтому не вижу проблемы… Мерзость какая. Взрослые люди. Ну что ж, спасибо за комплексы длиною в жизнь», — заявила Аксенова.

Дочь Даны Борисовой утверждает, что довольна своим внешним видом. Полина отметила также, что мама во всем ее поддерживает — в том числе напоминает девочке, как она красива. Аксенова не понимает, почему даже представители СМИ позволяют себе разносить ее облик в статьях. В одном из заголовков лицо девочки назвали отечным и сравнили с лицом водителя КАМАЗа. Она явно не была готова к такому токсичному вниманию.

Ранее, писал 5-tv.ru, прошедшая через лечение от зависимостей Дана Борисова дала совет недавно признавшейся в алкоголизме певице МакSим.