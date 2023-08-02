«Это не бобер походу»: россиянин встретил в поле необычное животное

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Житель Башкирии снял на видео встречу с барсуком

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Charisius; 5-tv.ru

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В комментариях к видео в соцсетях мужчине быстро подсказали, что это, конечно, другой вид.

Житель Башкирии встретил в поле необычное животное. Мужчина ехал на машине по проселочной дороге, заметил неведомого зверя, остановился, выскочил из авто и побежал знакомиться.

«Бобер! Это не бобер походу, я не знаю, кто это… Но он красавчик», — поделился он.

В комментариях к видео в соцсетях мужчине быстро подсказали, что это, конечно, не бобер, а барсук. И этот зверь не любит компанию - он одиночка.

Ранее 5-tv.ru писал, что жители Камчатки удивили весь интернет своей смелостью. Несколько мужчин встретили бурого медведя, он сам вышел к людям. Но вместо того, чтобы спрятаться в доме от опасного дикого зверя, смельчаки решили угостить его сладостями — причем из рук.

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