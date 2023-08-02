Путин: Россия относится к африканским странам как к друзьям

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 37 0

Президент призвал расширять такое сотрудничество.

Путин: Россия относится к африканским странам как к друзьям

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Россия относится к африканским странам как к друзьям, а они в свою очередь видят в РФ друга. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на совещании с членами правительства.

По его словам, сегодня нужно расширяться — необходимо использовать политическое сотрудничество для углубления взаимодействия в экономике.

«У Африки богатейшая ресурсная база. И коллеги просят помочь им освоить технологии производства. Поэтому перспективны наши совместные проекты в Намибии, Танзании, Буркина-Фасо по разработке месторождений и добыче полезных ископаемых», — привел пример российский лидер.

Прежде Путин подвел итоги саммита Россия — Африка, прошедшего 29 июля в Санкт-Петербурге. На встрече с коллегами российский лидер сообщил, что, хоть РФ и вышла из зерновой сделки, Африка по-прежнему будет получать бесплатное российское зерно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин высоко оценил взаимовыгодные проекты РФ и Африки.

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