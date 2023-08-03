Сроки названы: Великобритания готовится выслать 100 тысяч украинских беженцев

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Telegraph: Великобритания вышлет 100 тысяч украинских беженцев в 2025 году

Сроки названы: Великобритания готовится выслать 100 тысяч украинских беженцев

Фото: www.globallookpress.com / Michael Matthey

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис

Скорее всего, ситуация завершится тем, что украинцев вежливо «попросят» из Великобритании, прикрывшись законами.

Около 100 тысяч украинских беженцев, проживающих в Великобритании, будут вынуждены покинуть страну по истечении срока виз в 2025 году, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на заявление члена парламента и экс-министра юстиции Великобритании Роберта Бакленда.

Подобное сообщение вызвало раскол в британском парламенте: часть его членов хотят сохранить лицо и продлить поддержку людей, которым они обеспечивают помощь, а другие реалистично понимают, что содержание сотни тысяч «голодных ртов» бьют по экономике страны.

Конфликт между цыганами и украинцами в Чехии вышел на новый уровень

Благотворительные организации пытаются пролоббировать свою позицию: их представители утверждают, что украинские беженцы «начали восстанавливать здесь свою жизнь», находить работу и даже отправили детей в школу. Но пока что юридически беженцев никто защищать не собирается.

Всего в Великобританию въехало более 182 100 украинцев. Но поскольку большинство прибыли в первые шесть месяцев 2022-го, к сентябрю 2025 года будет депортировано около 100 000 человек. Временная виза беженцам была выдана на три года. И никто не планирует делать мигрантам какие-либо уступки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские беженцы массово уезжают из Чехии домой.

Тема:
Украинский кризис
3 авг
NYT: ВСУ после провала контрнаступления возвращаются к прежней тактике
2 авг
«На истощение»: в США заявили об ослаблении Украины решениями Путина
1 авг
Благодарность за помощь: на Украине боевики избили колумбийских инструкторов
31 июл
Здесь пахнет кровью: зачем киевский режим тайно изымает органы у раненых боевиков ВСУ
29 июл
Оба варианта смертельны: Запад поставил Зеленского перед кошмарным выбором
29 июл
Запад предложил Зеленскому выбрать яд после провала контрнаступления
29 июл
Украинская беженка бросила мужа ради финна после 30 лет брака
28 июл
Стригут деньги со всего: на Украине придумали новый способ «обогащения» страны
28 июл
В Доме профсоюзов в Одессе произошел взрыв
28 июл
Удар в спину: Еврокомиссия сделала болезненный для Украины шаг
+19° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
92.84
1.06 101.93
1.23
Три знака зодиака, которым повезет в деньгах в августе 2023 года

Последние новости

2:25
В Кремле сообщили о предстоящей операции фигуриста Костомарова
2:07
Сроки названы: Великобритания готовится выслать 100 тысяч украинских беженцев
1:48
Его последняя воля: продолжит ли певица Натали выступать после смерти мужа
1:24
Гладков: система ПВО сбила беспилотник в Белгородской области
1:11
Экс-солистка группы «Стрелки» Юлия Беретта сообщила о смерти матери
0:55
Как из деревни: названы пять «убивающих» мужской образ ошибок

Сейчас читают

Неоосвобождение: Если США давали деньги на войны, Россия предложила Африке мир
Тест: сможете отгадать фильмы СССР по кадру с дождем?
Психиатр назвал возможную причину смерти девочки из лагеря на Амуре: тело уже не ее
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео