Росгвардии разрешили иметь на вооружении тяжелую военную технику

Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении Росгвардии правом иметь на вооружении тяжелую военную технику. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, изменения будут внесены в закон «О войсках национальной гвардии».

В конце июня директор национальных войск Виктор Золотов заявлял, что Росгвардия может быть оснащена тяжелым вооружением, в частности танками, после событий в России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин вручил сотрудникам национальных войск ключи от ста новых автомобилей «Москвич-3».