🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: день обещает быть эмоционально нестабильным, поэтому старайтесь максимально сохранять равновесие при возникновении конфликтных ситуаций.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 5 августа, не самый благоприятный день для серьезных дел. Новые сутки растущей Луны могут вывести из состояния равновесия некоторых представителей зодиакального круга. Не поддавайтесь на провокации — сохраняйте спокойствие и не совершайте безрассудные поступки.
♈ Овны
Работайте с энергией убывающей Луны, чтобы освободиться от того, что исчерпало свою службу в истории вашей жизни. Когда дело доходит до ваших межличностных отношений, понаблюдайте, как вы чувствуете себя после каждого взаимодействия. Чувство опустошения — сигнал для вас, Овны. Осознание этого поможет вам подтвердить свои границы там, где это необходимо.
Космический совет: не позволяйте окружающим нарушать ваше личное пространство.
♉ Тельцы
«Люди забудут, что вы говорили. Люди забудут, что вы делали. Но люди никогда не забудут, какие чувства вы у них вызвали». Мудрые слова американской писательницы и поэтессы Майи Анжелу, над которыми вам стоит поразмышлять, попивая ромашковый чай. Посвятите эти выходные налаживанию взаимоотношений с близкими, Тельцы.
Космический совет: долгожданные перемены придут в вашу жизнь после того, как вы освободите для них место.
♊ Близнецы
Вы не одиноки, Близнецы. Это ваше напоминание о том, что стоит открыть свое сердце. Воздайте должное священным нитям, которые связывают вас вместе с близкими. Если вам трудно справляться со многими ролями и обязанностями, которые вы взяли на себя, попросите о помощи и позвольте себе ее получить.
Космический совет: сосредоточьтесь на семье в эти выходные.
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♋ Раки
Ваша любовь подобна океану, Раки. Когда вы принимаете кого-то в свой священный круг, вы склонны разрушать любые барьеры. В результате вы не всегда можете сказать, где заканчиваются они и начинаетесь вы. Это то, что вы захотите вспомнить, когда горечь может взять верх над вами. Звезды напоминают — не все могут интуитивно чувствовать, что у вас на душе.
Космический совет: разрешите себе выразить то, что у вас на сердце.
♌ Львы
Сегодня звезды рекомендуют вам уделить внимание своему здоровью. Помните — мы есть то, что мы едим. Наполняйте свой храм здоровой пищей. Не забывайте и о ментальном здоровье — дайте место всем эмоциям и переживаниям, Львы.
Космический совет: позаботьтесь о себе сегодня.
♍ Девы
Поблагодарите сегодня прошлое за все неудачи и прорывы, Девы. Вселенная подсказывает, что сейчас вы находитесь на поворотном этапе в своей жизни! У вас есть сила, мужество и сострадание, необходимые для того, чтобы превратить свою неудачу в победу!
Космический совет: важные поворотные события не за горами!
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♎ Весы
Если вы каким-то образом сомневались в намерениях некоторых людей, то у вас, вероятно, есть на то веские причины. Ваши духовные наставники всегда общаются с вами через вашу интуицию, Весы, поэтому не стоит ей пренебрегать.
Космический совет: прислушивайтесь к своим ощущениям и предчувствиям.
♏ Скорпионы
Некоторым Скорпионам может казаться, что все приложенные усилия ни к чему не приводят. Однако это не так. В моменты сомнения позвольте своему внутреннему компасу направлять ваши действия. То, что вы не наблюдаете немедленных результатов физически, не означает, что они не начали преобразовываться духовно. Чтобы обрести мир и безмятежность именно там, где вы находитесь, отбросьте постоянные сравнения.
Космический совет: ваши усилия будут оправданы многократно, просто не торопите события.
♐ Стрельцы
Сейчас в вашей жизни наступило время, когда Вселенная привносит в ваш опыт вещи, людей и ситуации, которые будут продвигать вас в направлении роста. Со своей стороны, подружитесь с мужеством и приготовьтесь рисковать, Стрельцы. Будущая версия вас уже гордится всеми смелыми шагами, которые вы делаете сегодня!
Космический совет: продолжайте путь к цели, каким бы каменистым ни был путь.
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♑ Козероги
Проблема в том, что вы думаете, что должны делать все самостоятельно. Но это ложное чувство контроля. Это ловушка, Козероги. Она мешает вам показывать себя самой яркой и смелой версией. Чтобы изменить свое мышление, начните с визуализации. Кем и где вы себя видите в будущем?
Космический совет: вы являетесь творцом своей жизни.
♒ Водолеи
Сегодня звезды вас просят поразмышлять над мудрыми словами Сократа: «Я знаю только то, что я ничего не знаю». То, что вам предлагает Вселенная прямо сейчас — это чистый лист. Возможность начать сначала во всех смыслах этого слова. Будьте готовы рисковать, Водолеи. Это также подходящее время для вас, чтобы укрепить родственные связи.
Космический совет: не бойтесь рисковать!
♊ Рыбы
Расслабляться рано, Рыбы. Вам предстоит проделать еще кое-какую работу над собой. Исследуйте не только раны, но и то, как они образовались. Сегодня звезды также призывают вас прислушаться к внутреннему голосу и присмотреться к тому, какие люди вас окружают в данный момент.
Космический совет: бежать от проблем — не самое лучшее решение.
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