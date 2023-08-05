Кортеж экс-кандидата в президенты Турции Кылычдароглу попал в ДТП

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

В массовой аварии с участием политика пострадали два человека.

Кортеж экс-кандидата в президенты Турции Кылычдароглу попал в ДТП

Фото: www.globallookpress.com / Depo Photos

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Кортеж экс-кандидата в президенты Турции, лидера Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу попал в ДТП с участием семи автомобилей. Об этом сообщает Star.

По данным газеты, в аварии пострадали два человека, один из них журналист. Он ехал в микроавтобусе для прессы, который тоже попал в массовое ДТП.

Кылычдароглу конкурировал с действующим президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на прошедших в мае выборах президента страны. По итогам второго тура он набрал около 48% голосов против 52%, отданных за Эрдогана.

В июне сообщалось, что Кылычдароглу грозит 110 лет заключения и запрет на политическую деятельность. Выяснилось, что в отношении политика подано 28 исков, в большинстве из которых истцом выступает Эрдоган. Например, в 2021 году он подал иск против Кылычдароглу после того, как тот обвинил турецкого лидера во вранье. По каждому иску Кылычдароглу грозит в среднем по четыре года, в общей сложности — 110 лет за решеткой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Елена Папанова попала в ДТП в Москве.

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