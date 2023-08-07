В самом сердце: Миронов навсегда запомнил звонкий смех Ирины Мирошниченко

Он вспомнил, как вышел для знаменитости на сцену, прочитал стихи и получил лучшую награду — улыбку на ее лице.

Актер Евгений Миронов простился с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко. Он поделился воспоминаниями о юбилейном вечере звезды «Я шагаю по Москве».

«Был юбилей Ирины Петровны. Я вышел на сцену, читал ей стихи, она сидела, смеялась», — прокомментировал он в беседе с 5-tv.ru.

Миронов отметил, что после общения с Мирошниченко у него остались лишь самые прекрасные воспоминания, которые навсегда отпечатались у него в самом сердце.

Ирина Мирошниченко скончалась в больнице на 82-м году жизни спустя несколько дней после госпитализации. Известно, что в палате у нее произошла остановка сердца, однако врачи сделали невозможное — запустили его заново. Вскоре остановка повторилась. Врачам, к сожалению, сотворить чудо во второй раз не удалось.

Соболезнованиями родным и близким легендарной актрисы поделился, в том числе, президент РФ Владимир Путин. По его словам, Мирошниченко принадлежала к блистательной когорте настоящих актеров.

Ранее 5-tv.ru писал, что Константин Хабенский рассказал о последнем празднике Мирошниченко.