В самом сердце: Миронов навсегда запомнил звонкий смех Ирины Мирошниченко

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 1 307 0

Евгений Миронов простился с актрисой Ириной Мирошниченко

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Смерть народной артистки РФ Ирины Мирошниченко

Он вспомнил, как вышел для знаменитости на сцену, прочитал стихи и получил лучшую награду — улыбку на ее лице.

Актер Евгений Миронов простился с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко. Он поделился воспоминаниями о юбилейном вечере звезды «Я шагаю по Москве».

«Был юбилей Ирины Петровны. Я вышел на сцену, читал ей стихи, она сидела, смеялась», — прокомментировал он в беседе с 5-tv.ru.

Миронов отметил, что после общения с Мирошниченко у него остались лишь самые прекрасные воспоминания, которые навсегда отпечатались у него в самом сердце.

Ирина Мирошниченко скончалась в больнице на 82-м году жизни спустя несколько дней после госпитализации. Известно, что в палате у нее произошла остановка сердца, однако врачи сделали невозможное — запустили его заново. Вскоре остановка повторилась. Врачам, к сожалению, сотворить чудо во второй раз не удалось.

Соболезнованиями родным и близким легендарной актрисы поделился, в том числе, президент РФ Владимир Путин. По его словам, Мирошниченко принадлежала к блистательной когорте настоящих актеров.

Ранее 5-tv.ru писал, что Константин Хабенский рассказал о последнем празднике Мирошниченко.

Тема:
Смерть народной артистки РФ Ирины Мирошниченко
7 авг
В московском Храме Софии Премудрости Божией отпевают Ирину Мирошниченко
7 авг
«Мы стоим на коленях»: Лещенко назвал Мирошниченко иконой МХТ имени Чехова
7 авг
Последние аплодисменты: гроб с телом Мирошниченко вынесли из театра имени Чехова
7 авг
«Это было преодоление боли»: Хабенский о последнем празднике Мирошниченко
7 авг
Прямая трансляция прощания с Ириной Мирошниченко в МХТ им. Чехова
7 авг
В Москве простятся 7 августа с актрисой Ириной Мирошниченко
6 авг
Положила на алтарь все: чем пожертвовала Ирина Мирошниченко ради карьеры актрисы
5 авг
Убийственный сепсис: Мирошниченко перед смертью лечилась в частной клинике
4 авг
Затворница поневоле: Ирина Мирошниченко скрывала от всех свое наследство?
4 авг
«До последнего за рулем»: Верник раскрыл неожиданное увлечение Мирошниченко
+28° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
94.81
1.03 103.84
1.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:34
В московском Храме Софии Премудрости Божией отпевают Ирину Мирошниченко
13:33
Захарова назвала условия мира на Украине
13:26
В Екатеринбурге приговорили шестерых фигурантов дела об отравлении суррогатом
13:20
Изначальный путь: почему Прохор Шаляпин не пойдет на передовую
13:11
«С теплотой вспоминаю беседы»: Путин о встречах с Элен Каррер д’Анкосс
13:05
Под Белгородом задержали подозреваемого в убийстве 15-летней девочки

Сейчас читают

«Это было преодоление боли»: Хабенский о последнем празднике Мирошниченко
Последние аплодисменты: гроб с телом Мирошниченко вынесли из театра имени Чехова
Прямая трансляция прощания с Ириной Мирошниченко в МХТ им. Чехова
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео