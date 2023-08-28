Все заберут фанаты? Могут ли родственники Мирошниченко остаться без наследства

Актриса мечтала передать свое имущество в собственность какого-нибудь музея. Какая судьба ожидает ее наследство на самом деле?

У покойной народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко детей и близких родственников не было, зато после себя она оставила богатое культурное и недвижимое наследство. Сама актриса мечтала оставить его в собственность какого-нибудь музея, но только вот завещание написать не успела — никто же заранее умирать не собирается.

Звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с 5-tv.ru оценил, могут ли преданные фанаты побороться с дальними родственниками звезды за ее имущество. По его словам, история Мирошниченко стала классической, ведь люди зачастую при жизни не заботятся о судьбе своих вещей после их ухода.

Эксперт считает, что к вопросу наследства важно подходить ответственно — не бояться писать завещание при жизни, не пугаться примет, а забоится о своем имуществе. К сожалению, многие пускают этот вопрос на самотек.

«В данном случае с Мирошниченко есть две силы. Сила света — это поклонники, фанаты, почитатели ее творчества, которые хотят увековечить ее память. Сама Ирина Мирошниченко выбрала бы эту строну — сделать дом-музей, что-то передать в образовательные центры — направить имущество на благие цели. Есть другой вектор, более приземленный — это родственники, пусть даже самые дальние, которые могли даже не общаться при жизни, в газа не видели своего наследодателя», — прокомментировал Жорин.

Зачастую такие родственники о духовной составляющей не думают, заметил адвокат, однако родственники Мирошниченко могут стать исключением, если взвесят ее моральные и свои материальные интересы и сумеют органично воплотить их.

«Закон, как ни странно, стоит на стороне родственников. Армия поклонников и их слово ровным счетом ничего не значат ни для суда, ни для нотариуса. Они не смогут не только вступить в наследство, но и не могут быть стороной в судебном процессе в случае спора», — подчеркнул собеседник.

В заключение Жорин добавил, что именно родственники со своими ненастными желаниями зачастую становятся преградой для выпуска аудиовизуальных работ в память об усопшем. Они запрашивают миллионы в обмен на разрешение выхода картины в свет, что продакшн не всегда в силах удовлетворить. Чтобы интересы фанатов и родственников соблюдались, нужно проделать немалую работу, а пока законодательство играет в пользу вторых.

Ранее 5-tv.ru писал, что было подано первое заявление о вступлении в наследство Ирины Мирошниченко.