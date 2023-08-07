Смерть в ее планы не входила: Юркин рассказал о последнем разговоре с Мирошниченко
Борис Юркин: Ирина Мирошниченко не верила, что приближается ее конец
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru
Знаменитая актриса собиралась и дальше творить, работать и жить. Однако у судьбы были другие планы.
Народная актриса РСФСР Ирина Мирошниченко осознавала, что приближается ее конец, но отказывалась верить в это. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил культурный деятель Борис Юркин.
По его словам, актриса в театре получала самые сложны роли, но глубина натуры, характер и актерское мастерство позволяли ей блестяще справляться с любыми трудностями.
«Она была, есть и она будет в своих ролях с нами. Мы будем смотреть их и продолжать жизнь Мирошниченко», — прокомментировал он.
Вспоминая последний разговор с Ириной Петровной, Юркин добавил, что смерть в ее планы не входила. Знаменитость собиралась работать, творить, жить и справляться с ролями дальше.
«Она не верила, что приближается конец», — подчеркнул он.
Борис в заключение назвал неожиданной потерю артистки. По его словам, вся ее натура светилась жизнью до последнего.
Ранее 5-tv.ru писал, что Константин Хабенский рассказал о последнем празднике Ирины Мирошниченко.
- 7 авг
- Как это возможно: почему Мирошниченко отказалась возглавлять культуру Москвы
- 7 авг
- «Я очень жалею»: за что Умалатова навсегда будет виновата перед Мирошниченко
- 7 авг
- В кругу других звезд: Ирину Мирошниченко похоронили на Троекуровском кладбище
- 7 авг
- «Она сама переживала»: Лужина сообщила, кому достанется наследство Мирошниченко
- 7 авг
- «Открою тайну»: почему режиссеру Лебедеву не удалось поработать с Мирошниченко
- 7 авг
- «Мы пониже и пожиже»: Золотовицкий восхитился Мирошниченко и актерами ее времени
- 7 авг
- «Рай будет театральным»: разрыдавшаяся Зудина попросила Мирошниченко передать привет Табакову
- 7 авг
- В московском Храме Софии Премудрости Божией отпевают Ирину Мирошниченко
- 7 авг
- «Мы стоим на коленях»: Лещенко назвал Мирошниченко иконой МХТ имени Чехова
- 7 авг
- В самом сердце: Миронов навсегда запомнил звонкий смех Ирины Мирошниченко
Читайте также
48%
1.03 103.84
1.31
Нашли ошибку?