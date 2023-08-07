Смерть в ее планы не входила: Юркин рассказал о последнем разговоре с Мирошниченко

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 38 0

Борис Юркин: Ирина Мирошниченко не верила, что приближается ее конец

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Тема:
Смерть народной артистки РФ Ирины Мирошниченко

Знаменитая актриса собиралась и дальше творить, работать и жить. Однако у судьбы были другие планы.

Народная актриса РСФСР Ирина Мирошниченко осознавала, что приближается ее конец, но отказывалась верить в это. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил культурный деятель Борис Юркин.

По его словам, актриса в театре получала самые сложны роли, но глубина натуры, характер и актерское мастерство позволяли ей блестяще справляться с любыми трудностями.

«Она была, есть и она будет в своих ролях с нами. Мы будем смотреть их и продолжать жизнь Мирошниченко», — прокомментировал он.

Вспоминая последний разговор с Ириной Петровной, Юркин добавил, что смерть в ее планы не входила. Знаменитость собиралась работать, творить, жить и справляться с ролями дальше.

«Она не верила, что приближается конец», — подчеркнул он.

Борис в заключение назвал неожиданной потерю артистки. По его словам, вся ее натура светилась жизнью до последнего.

Ранее 5-tv.ru писал, что Константин Хабенский рассказал о последнем празднике Ирины Мирошниченко.

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