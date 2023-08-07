Как это возможно: почему Мирошниченко отказалась возглавлять культуру Москвы

Власть сама шла к знаменитости, однако она не поддалась искушению.

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко могла возглавить комитет по культуре Москвы, однако сделала судьбоносный выбор — остаться на сцене. Об этом на прощании с актрисой в Московском художественном театре имени Чехова рассказал действующий руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

Государственный деятель смело заявил — всю себя и всю свою жизнь Мирошниченко посвятила профессии. Хотя 30 лет назад она имела возможность выбрать другой путь. Тогда ее назначили возглавлять комитет по культуре города Москвы.

«Это малоизвестный факт, но она согласилась и возглавляла его на протяжении нескольких месяцев. Но потом она сказала: «Это не мое», — вспоминает Кибовский.

Он отметил, что в то время возглавлять культуру столицы было важной и ресурсной позицией. Власть сама шла в руки к Мирошниченко, но та отказалась от искушения, а после с улыбкой задавалась вопросом, как вообще возможно работать в сфере управления.

«Спасибо огромное вам за ваше решение. Наверное, мы потеряли прекрасного управленца, зато мы сохранили великую артистку», — прокомментировал руководитель департамента культуры со сцены МХТ.

Кибовский в заключение добавил, что никто даже предположить не мог скорую смерть Мирошниченко. Он вспоминал, как на 80-летии она вся искрила жизнью.

Ирина Мирошниченко скончалась в больнице на 82-м году жизни спустя несколько дней после госпитализации. Известно, что в палате у нее произошла остановка сердца, однако врачи сделали невозможное — запустили его заново. Вскоре остановка повторилась. Врачам, к сожалению, сотворить чудо во второй раз не удалось.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирину Мирошниченко похоронили на Троекуровском кладбище.