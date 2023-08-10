Ирина Мирошниченко отвергла ухаживания Долинского: «Просто взяла и отшила»

Как говорила сама артистка при жизни, если бы пришлось записывать всех, кого она «отбрила», получилось бы полное собрание сочинений Толстого.

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко купалась во внимании мужчин — и поклонников, и знаменитых коллег. Ее необычной красотой восхищались, ей приписывали множество романов, зачастую выдуманных. В числе несостоявшихся кавалеров оказались заслуженный артист РФ Владимир Долинский и ныне покойный коллега по званию Валентин Гафт.

Мирошниченко похоронили на Троекуровском кладбище Москвы 7 августа. В возрасте 81 года она попала в больницу с гриппом, после чего пережила остановку сердца и впала в кому, так и не выкарабкалась. На вечере памяти ушедшей актрисы в эфире одного из федеральных телеканалов Владимир Долинский рассказал о дружбе с артисткой и попытках ухаживать за ней. Все до единой — неудачные.

Актеры дружили много лет, познакомились еще в юности, когда только осваивали профессию в Щукинском училище (Долинский) и Школе-студии МХАТ (Мирошниченко). Встретились в библиотеке, молодой артист, по собственному признанию, не сдержал восхищенного «Ах!» и тут же перешел в атаку. Но, как ни старался, потерпел поражение. Спустя годы он напомнил коллеге о попытках завоевать ее.

«Я на съемках ей сказал: «Помнишь, как я к тебе подкатывал. Ты меня тогда отбрила». Ирина посмотрела на меня и ответила: «Володя, если бы я записывала всех, кого отбрила в своей жизни, то это было бы полное собрание сочинений Льва Толстого», — смеялся Долинский.

Говорят, в Мирошниченко был влюблен и Валентин Гафт, но и ему не повезло. Артист даже написал посвященную ей едкую эпиграмму, в которой намекал на связь актрисы с женатым худруком МХТ имени Чехова Олегом Ефремовым. Ревновал, вероятно. Замужем звезда театра и кино была трижды — за драматургом Михаилом Шатровым, режиссером Витаутасом Жалакявичюсом, актером Игорем Васильевым. Мамой не стала — свою жизнь она посвятила сцене.

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