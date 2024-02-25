«Я живой свидетель»: что на самом деле связывало Ефремова и Мирошниченко
Дочь Олега Ефремова рассказала об отношениях отца с Ириной Мирошниченко
Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков
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Актриса никогда не хотела привлекать внимание общественности к их отношениям.
Дочь народного артиста СССР Олега Ефремова по имени Анастасия призналась, что ее отца и звезду фильма «Я шагаю по Москве» Ирину Мирошниченко связывало нечто большее, чем деловые отношения.
Слухи о том, что актер был влюблен в артистку, ходили долгое время. Например, об этом говорили и их партнеры по театральной сцене.
Сами же знаменитости по неизвестной причине отказывались подтверждать свои отношения. Анастасия рассказала на одном из федеральных каналов, что Мирошниченко постоянно приходила в гости к Ефремову и всегда пыталась скрыть страсть к своему избраннику.
«Ни для кого не секрет, что у Мирошниченко были близкие отношения с моим папой и, наверно, было велико искушение поговорить об этом, привлечь внимание. Но только не таким способом, только не Ирина. Никогда ни слова она об этом не сказала и даже отрицала все, хотя я живой свидетель. Было-было», — заявила наследница звезды.
По ее мнению, между Ефремовым и Мирошниченко были теплые и гармоничные отношения. Они постоянно разговаривали и наслаждались обществом друг друга, но до свадьбы, к сожалению, дело так и не дошло.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому останется наследство Ирины Мирошниченко.
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