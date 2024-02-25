«Я живой свидетель»: что на самом деле связывало Ефремова и Мирошниченко

Актриса никогда не хотела привлекать внимание общественности к их отношениям.

Дочь народного артиста СССР Олега Ефремова по имени Анастасия призналась, что ее отца и звезду фильма «Я шагаю по Москве» Ирину Мирошниченко связывало нечто большее, чем деловые отношения.

Слухи о том, что актер был влюблен в артистку, ходили долгое время. Например, об этом говорили и их партнеры по театральной сцене.

Сами же знаменитости по неизвестной причине отказывались подтверждать свои отношения. Анастасия рассказала на одном из федеральных каналов, что Мирошниченко постоянно приходила в гости к Ефремову и всегда пыталась скрыть страсть к своему избраннику.

«Ни для кого не секрет, что у Мирошниченко были близкие отношения с моим папой и, наверно, было велико искушение поговорить об этом, привлечь внимание. Но только не таким способом, только не Ирина. Никогда ни слова она об этом не сказала и даже отрицала все, хотя я живой свидетель. Было-было», — заявила наследница звезды.

По ее мнению, между Ефремовым и Мирошниченко были теплые и гармоничные отношения. Они постоянно разговаривали и наслаждались обществом друг друга, но до свадьбы, к сожалению, дело так и не дошло.

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