Кланялась и дарила цветы: история дружбы внучки Брежнева и Ирины Мирошниченко

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 17 0

Милаева и Мирошниченко: как внучка Брежнева подружилась с внучкой врага народа

Кланялась и дарила цветы: история дружбы внучки Брежнева и Ирины Мирошниченко

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Тема:
Смерть народной артистки РФ Ирины Мирошниченко

Виту Милаеву пробирало до слез на спектаклях актрисы.

Внучка Леонида Брежнева — Вита Милаева — была театроведом и большой поклонницей творчества актрисы Ирины Мирошниченко, советской примы, недавно ушедшей из жизни. Об этом рассказал KP.RU.

По словам актрисы Виктории Лазич, народная артистка России произвела столь сильное впечатление на Милаеву своей игрой в спектакле «Соло для часов с боем», что внучку Брежнева пробрало до слез — так эмоционально она переживала трагическую фабулу постановки.

Кстати, именно после этого спектакля, тогда в 1975 году, во МХАТе Вита познакомила Ирину Мирошниченко с Викторией Лазич. Особенно понравился эпизод, где дед главной героини, которую играла Мирошниченко, должен был покинуть квартиру и уйти в дом престарелых, а героиня должна была выбросить все его старые вещи.

Впоследствии в жизни Виты случилась аналогичная ситуация с ее матерью. Тогда Ирина подметила, что вымышленным персонажам внучка Брежнева действительно сочувствовала, но жизнь диктует иные каноны.

В беседах Мирошниченко много рассказывала подругам о подробностях своей актерской работы.

«Для меня, знаешь, какие были сложные моменты: я должна была показывать чуть ли не стриптиз. Режиссер говорил, считай, что ты стоишь голая, он тебя раздевает, у тебя должна быть неловкость, научись показывать наготу в одежде», — разъясняла актриса.

По мнению Лазич дружба внучки генсека и внучки врага народа была весьма необычным явлением.

«И первая ходила к Ире на поклон, дарила ей цветы!», — удивляется Виктория.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Мирошниченко отказалась возглавлять культуру Москвы.

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