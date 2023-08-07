«Она сама переживала»: Лужина сообщила, кому достанется наследство Мирошниченко

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Полина Долгова
Полина Долгова 1 216 0

Лариса Лужина рассказала, что наследство Мирошниченко достанется Москве

«Она сама переживала»: Лужина сообщила, кому достанется наследство Мирошниченко

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV

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Тема:
Смерть народной артистки РФ Ирины Мирошниченко

Также близкая подруга рассказала, почему Высоцкий написал композицию «Дом хрустальный» звезде «Зимняя вишня», а не Марине Влади.

В Московском художественном театре (МХТ) им. Чехова прошла церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко, на этой сцене актриса играла с 1965 года. На гражданскую панихиду собралось большое количество поклонников звезды кинокартин «Я шагаю по Москве» и «Зимняя вишня».

Народная артистка РСФСР Лариса Анатольевна Лужина также посетила церемонию прощания. Уход коллеги по цеху женщина восприняла близко к сердцу.

«Мы были в очень хороших отношениях. До последнего перезванивались с ней, поздравляли друг друга с праздниками и днями рождения. Хорошо я знала и ее красавицу-маму», — рассказала она корреспонденту utro.ru.

Лужина вспомнила мхатовский спектакль «Соло для часов с боем», в котором Абдулов и Мирошниченко играли партнеров.

«Помню и любовь, романтические отношения Иры с Севочкой, когда он попросил Высоцкого написать такую песню, которой бы мог признаться в любви к Мирошниченко. И вот как раз лирическую композицию „Дом хрустальный“ Высоцкий посвятил ей. А не Марине Влади, как многие тогда думали», — призналась женщина.

К слову, звезда кинокартины «На семи ветрах» объяснила ситуацию по поводу наследства. Как известно, у Мирошниченко не осталось прямых наследников. По информации из открытых источников, у знаменитости имелись, как минимум, три объекта недвижимости. Она сдавала квартиру, которая перешла ей от матери и жила в апартаментах на Тверской. У нее остался загородный дом под Красногорском, который она обустраивала с особой любовью.

Лужина рассказала, что жилплощадь звезды «Вам и не снилось» может уйти властям Москвы.

«Что же делать, у Ирочки не было детей, она об этом сама переживала, так случилось, ничего не поделаешь», — с сожалением отметила Лариса Анатольевна.

81-летняя Ирина Петровна почувствовала недомогание еще 31 августа. Женщина самостоятельно вызвала скорую, после чего врачи госпитализировали ее в больницу. Ей диагностировали инфекционное заболевание в запущенной форме. Через несколько часов появилось сообщение, что у любимицы миллионов остановилось сердце. Врачи не переставали бороться за жизни пациентки до последнего. Через некоторое время им удалось восстановить ритм. Но это помогло ненадолго. Вскоре состояние вновь ухудшилось, к сожалению, ее уже не смогли спасти.

Ранее 5-tv.ru писал, что Золотовицкий восхитился Мирошниченко и актерами ее времени.

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