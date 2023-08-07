Патологоанатом оценил вероятность криминальной смерти режиссера Джимбиновой

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 4 874 0

Профессор Кактурский: причину смерти Джимбиновой установят методом исключения

Фото, видео: Из открытых источников; Личный архив Льва Кактурского; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тело известного театрального деятеля обнаружили через год после ее кончины.

Могла ли смерть режиссера Светланы Джимбиновой, чье мумифицированное тело обнаружили спустя год после ее кончины, носить криминальный характер? И можно ли это определить сейчас? Об этом в комментарии 5-tv.ru рассказал известный патологоанатом, профессор Лев Кактурский.

«К сожалению, сейчас очень будет трудно установить непосредственную причину смерти. Здесь будут действовать методом исключения. Эксперты абсолютно точно смогут исключить насильственный характер смерти — это самое главное. А до истинных причин с трудом, но тоже можно докопаться. Хотя явные причины могут сохраниться — кровоизлияние в головной мозг, признаки острого инфаркта миокарда», — пояснил специалист.

Кроме того, Кактурский ответил на вопрос, как могло тело, находившееся в течение года в квартире, само собой мумифицироваться.

«Такие случаи нечасты, но бывают. Это зависит сугубо от условий окружающей среды. Если погода очень сухая и теплая, то жидкая часть тканей испаряется, а общая структура тела сохраняется и мумифицируется, не разлагаясь серьезно», — отметил патологоанатом.

Мумифицированное тело режиссера театра имени Вахтангова Светланы Джимбиновой нашли в ее квартире. Экспертиза установила, что смерть наступила около года назад, в начале 2022-го. На момент кончины Джимбиновой было больше 80 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на севере Москвы жители многоэтажного жилого дома обнаружили в одной из квартир сидящий за столом скелет.

+28° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
94.81
1.03 103.84
1.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:41
А где папа? Стало известно, почему некоторые мужчины не занимаются детьми
19:32
Смерть в ее планы не входила: Юркин рассказал о последнем разговоре с Мирошниченко
19:20
Мужчина погиб из-за взрыва нагревшихся на солнце газовых баллонов в Москве
19:12
Лавров обсудил ситуацию на Украине со своим китайским коллегой
19:01
«Не может погасить»: как связаны заявление в суд о банкротстве Эппле и ее долг
18:50
«Спасибо, что живой»: семья Джигана пожаловалась на ужасный отпуск

Сейчас читают

«Быстрый и эффективный»: на что способен российский беспилотный вертолет БАС-200
Мумифицированное тело режиссера театра имени Вахтангова нашли в квартире
«Она сама переживала»: Лужина сообщила, кому достанется наследство Мирошниченко
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео