Из-за взрыва в порту Турции повреждено 20% запасов продовольствия

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 48 0

Все произошло во время загрузки судна зерном.

Из-за взрыва в порту Турции повреждено 20% запасов продовольствия

Фото: ERDEM SAHIN / ТАСС

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Из-за взрыва в турецком порту Дериндже повреждено 20% запасов продовольствия, это порядка 15 тысяч тонн. Об этом заявили в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

При этом всего порту находилось 75 тысяч тонн зерна.

«Утверждение о том, что было уничтожено восемь миллионов тонн запасов, не соответствует действительности», — подчеркнули турецкие власти.

Взрыв в порту Мраморного моря прогремел в турецкой Дериндже в понедельник, 7 августа. Сообщалось, что взрыв прогремел на одном из элеваторов во время загрузки судна зерном. Причиной случившегося назвали детонацию зерновой пыли. Кроме того, известно, что в результате ЧП пострадали 13 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что турецкие власти рассматривают версию диверсии в качестве причины взрыва в порту Дериндже.

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