В армии Украины недостаточно оружия для того, чтобы изменить баланс сил.

ВСУ не в состоянии прорвать линию обороны, которую держат российские бойцы. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию The Washington Post.

У Украины катастрофически не хватает запаса вооружений, чтобы заполучить преимущество на фронте и повернуть ситуацию в свою пользу. Таким образом, Запад наконец признал, что расхваленное украинское контрнаступление — провалено. Польский президент нехотя заметил, что Евросоюз в курсе этой ситуации, и смысла ее отрицать — нет.

«Вопрос звучит следующим образом: достаточно ли у Украины оружия, чтобы изменить баланс сил на поле боя и одержать верх? Скорее всего, ответ — нет»,— сказал Дуда.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что польские военные потеряли взрыватель ракеты вертолета на границе с Белоруссией.