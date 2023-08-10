Признали наконец! Польша заявила, что Украина не в состоянии провести контрнаступление
Анджей Дуда: ВСУ не в состоянии провести контрнаступление
Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Office
В армии Украины недостаточно оружия для того, чтобы изменить баланс сил.
ВСУ не в состоянии прорвать линию обороны, которую держат российские бойцы. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию The Washington Post.
У Украины катастрофически не хватает запаса вооружений, чтобы заполучить преимущество на фронте и повернуть ситуацию в свою пользу. Таким образом, Запад наконец признал, что расхваленное украинское контрнаступление — провалено. Польский президент нехотя заметил, что Евросоюз в курсе этой ситуации, и смысла ее отрицать — нет.
«Вопрос звучит следующим образом: достаточно ли у Украины оружия, чтобы изменить баланс сил на поле боя и одержать верх? Скорее всего, ответ — нет»,— сказал Дуда.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что польские военные потеряли взрыватель ракеты вертолета на границе с Белоруссией.
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